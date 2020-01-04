    04 января 2020, 15:39

    Росгвардия опубликовала редкие фотографии военных дивизии Дзержинского

    Алексей Сахаров

    Негативы столетней давности обнаружили во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск нацгвардии. Эти бесценные негативы обработали и опубликовали на сайте Росгвардии.
    Росгвардия опубликовала редкие фотографии военных дивизии Дзержинского | Изображение 1
    Источник фото: Росгвардия

    Снимки запечатлели служебные будни военнослужащих. Можно посмотреть, как они служили в первые годы существования легендарного соединения войск правопорядка.

    Росгвардия опубликовала редкие фотографии военных дивизии Дзержинского | Изображение 2
    Источник фото: Росгвардия

    Большинство фотодокументов довоенного времени имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения. Историю этого подразделения продолжает сегодня 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации.

    Росгвардия опубликовала редкие фотографии военных дивизии Дзержинского | Изображение 3
    Источник фото: Росгвардия

    «Воины именно этого полка в годы Великой Отечественной войны героически проявили себя во время обороны подступов к Москве в октябре 1941 года, ценою немалых потерь на целые сутки сдержав наступление гитлеровцев в районе города Боровска в сегодняшней Калужской области. Они обеспечивали безопасность Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции. Воинам этого полка доверили бросать поверженные гитлеровские знамена к подножью мавзолея на Красной площади во время Парада Победы 1945 года», — подчеркнули в Росгвардии.

    Росгвардия опубликовала редкие фотографии военных дивизии Дзержинского | Изображение 4
    Источник фото: Росгвардия