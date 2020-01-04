Росгвардия опубликовала редкие фотографии военных дивизии Дзержинского

Источник фото: Росгвардия

Снимки запечатлели служебные будни военнослужащих. Можно посмотреть, как они служили в первые годы существования легендарного соединения войск правопорядка.

Источник фото: Росгвардия

Большинство фотодокументов довоенного времени имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения. Историю этого подразделения продолжает сегодня 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Источник фото: Росгвардия

«Воины именно этого полка в годы Великой Отечественной войны героически проявили себя во время обороны подступов к Москве в октябре 1941 года, ценою немалых потерь на целые сутки сдержав наступление гитлеровцев в районе города Боровска в сегодняшней Калужской области. Они обеспечивали безопасность Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции. Воинам этого полка доверили бросать поверженные гитлеровские знамена к подножью мавзолея на Красной площади во время Парада Победы 1945 года», — подчеркнули в Росгвардии.