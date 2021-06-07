Росгвардия объявила конкурс на создание IT-системы контроля за оружием

Росгвардия намерена создать автоматизированную систему контроля за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами. Заказ со стартовой ценой в 305,5 миллиона рублей размещен на сайте госзакупок. Заявки участников торгов организация рассмотрит к концу июня.

В новую систему войдет платформа взаимодействия участников оружейного рынка для контроля за производством, оборотом, хранением и утилизацией оружия. О его покупке и продаже будут уведомлять подразделения лицензионно-разрешительной работы автоматически. На платформе можно будет найти электронную картотеку лиц и частных охранников с информацией о выданных им разрешениях на хранение и имеющихся у них стволах.

Как написала газета «Ведомости», люди с помощью это системы смогут взаимодействовать с лицензионными органами. В частности, получать сообщения о проверках и сроках контрольного отстрела стволов. В техническом задании конкурса говорится о создании системы безбумажного оборота разрешительных документов на покупку оружия. Заказчики считают, что она поможет избежать их подделки.

Отдельное внимание уделят охранным агентствам. Планируется создать платформу управления охранной деятельностью, которая позволит вневедомственной охране очень быстро реагировать на вызовы, а также координировать действия нарядов.

Система должна начать работать к 30 сентября 2022 года.