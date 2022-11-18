Общество 18 ноября 2022, 02:12 Росгвардия напомнила россиянам правила хранения оружия Представитель Росгвардии Грибакин напомнил россиянам правила хранения оружия РИА «Новости»

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Вешать на стену ружье или ставить охотничий карабин в угол запрещено. Огнестрельное оружие следует хранить в специальном сейфе, чтобы к нему не было доступа посторонних лиц, рассказал «Парламентской газете» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Росгвардия ранее представила обсуждения проект нового порядка оборота оружия для ведомственного предприятия «Охрана». Однако изменения не затронут правила хранения оружия для населения.

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Как и прежде — чтобы держать огнестрел дома, нужно получить соответствующее разрешение в Росгвардии. Речь идет об огнестрельном оружии, газовых пистолетах и револьверах. На газовый баллончик эти меры не распространяются.

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Ведомство также должно знать место постоянно «прописки» ствола. К сейфу предъявляются конкретные требования — его должны изготовить из прочного металла.

Сотрудники Росгвардии или участковый имеют право проверить условия хранения оружия. При этом дата и время проверки согласовывается с владельцем огнестрела.