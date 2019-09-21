Росгвардия начала проверку после сообщений о самоубийстве двух сотрудников

«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — отметил он.

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали за замечание о курении Подробнее

Ранее в Теlеgrаm-каналах появилась информация о суициде двух сотрудников Росгвардии в отделениях, расположенных в Вологодской и Ивановской областях. Оба случая произошли 20 сентября. Однако точные причины и обстоятельства до сих пор не известны.