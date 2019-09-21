  • Росгвардия начала проверку после сообщений о самоубийстве двух сотрудников

    21 сентября 2019, 12:31

    Алена Макаренко

    Росгвардия начала проверку после того, как в соцсетях появилась информация о самоубийстве двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях. Об этом «Интерфаксу» рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

    «По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — отметил он.

    Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали за замечание о курении

    Подробнее

    Ранее в Теlеgrаm-каналах появилась информация о суициде двух сотрудников Росгвардии в отделениях, расположенных в Вологодской и Ивановской областях. Оба случая произошли 20 сентября. Однако точные причины и обстоятельства до сих пор не известны.