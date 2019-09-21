Росгвардия начала проверку после сообщений о самоубийстве двух сотрудников
Росгвардия начала проверку после того, как в соцсетях появилась информация о самоубийстве двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях. Об этом «Интерфаксу» рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — отметил он.
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Ранее в Теlеgrаm-каналах появилась информация о суициде двух сотрудников Росгвардии в отделениях, расположенных в Вологодской и Ивановской областях. Оба случая произошли 20 сентября. Однако точные причины и обстоятельства до сих пор не известны.