    22 апреля 2020, 19:59

    Росгвардия изменила процесс оформления документов на оружие. Теперь это можно сделать онлайн

    Эля Данилюк

    Если у вас заканчивается срок действия лицензии на оружие, а приехать переоформить документ нет возможности — не беда. В Росгвардии сообщили, что заявление можно оформить онлайн — при условии, что вы сможете предоставить все необходимые медицинские справки.
    Росгвардия изменила процесс оформления документов на оружие. Теперь это можно сделать онлайн

    «Заявления о предоставлении государственных услуг будут рассматриваться в случае, если у заявителя имеется возможность получения медицинских документов, справок с места службы и прочих требуемых документов и он представил их через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — заявили в ведомстве.

    Разрешение на ношение и хранение оружия будет выдаваться на пять лет. «Если у гражданина срок окончания разрешения на хранение и ношение оружия — 20 апреля 2020 года, то при подаче заявления в период до 1 августа 2020 года срок действия разрешения ему будет продлен с 20 апреля 2020 по 20 апреля 2025 года», — уточнили в Росгвардии.

    Ранее стало известно, что в некоторых российских регионах из-за коронавируса перестали выдавать справки от психиатра. Об этом сообщало издание Ura.ru.