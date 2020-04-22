Росгвардия изменила процесс оформления документов на оружие. Теперь это можно сделать онлайн

«Заявления о предоставлении государственных услуг будут рассматриваться в случае, если у заявителя имеется возможность получения медицинских документов, справок с места службы и прочих требуемых документов и он представил их через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — заявили в ведомстве.

Разрешение на ношение и хранение оружия будет выдаваться на пять лет. «Если у гражданина срок окончания разрешения на хранение и ношение оружия — 20 апреля 2020 года, то при подаче заявления в период до 1 августа 2020 года срок действия разрешения ему будет продлен с 20 апреля 2020 по 20 апреля 2025 года», — уточнили в Росгвардии.

Ранее стало известно, что в некоторых российских регионах из-за коронавируса перестали выдавать справки от психиатра. Об этом сообщало издание Ura.ru.