Росгвардии подарили новый отличительный знак

Источник фото: федеральный портал проектов нормативных правовых актов

«Нагрудный знак выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75×60 миллиметров и состоит из трех частей: основания, накладки в виде геральдического знака — эмблемы войск национальной гвардии Российской Федерации и накладки с кодом знака», — сказано в тексте документа.

В конце августа сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обязывал сотрудников Росгвардии и полицейских, которые несут службу в общественных местах, размещать на своей форме идентификационные номера. По мнению депутата, это даст понять каждому правоохранителю, что его можно будет легко идентифицировать. Лукин считает, что это позволит дать гражданам дополнительную гарантию защиты от «возможного некорректного поведения сотрудников в местах общественного пребывания людей».