Росгвардейцы установили полевую кухню в центре Москвы

Росгвардейцы развернули полевую кухню в центре Москвы, а полицейские в Новосибирске раздают медицинские маски. Такую помощь они оказывают участникам несанкционированных акций.

Сотрудники спецназа ОМОН Росгвардии развернули полевую кухню рядом с метро «Трубная» на Трубной площади в Москве, сообщил ТАСС. Правоохранители угощают всех желающих горячим чаем.

На Трубной площади, как и на других центральных улицах столицы, усилены меры безопасности. Мясницкая улица перекрыта для пешеходов, станцию метро «Чистые пруды» оцепили полицейские.

В Новосибирске стражи порядка выдают медицинские маски участникам несогласованной акции, которые пришли без средств индивидуальной защиты. Также полицейские просят собравшихся разойтись по домам, сообщил сайт vn.ru.

По официальным данным ГУ МВД по региону, в центр Новосибирска вышли около 500 человек.

МВД и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.