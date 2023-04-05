Общество 05 апреля 2023, 19:14 Росгвардейцы провели учения по обеспечению безопасности в Петербурге и Ленобласти

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В Петербурге и Ленобласти состоялись тактические учения, направленные на обеспечение общественной безопасности. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

В мероприятиях приняли участие около 600 сотрудников ведомства. Они отрабатывали меры реагирования в различных ситуациях. В частности, при задержании опасных преступников и вооруженных бандитских формирований. Также в учениях имитировали нападения на важные государственные объекты, штурм захваченных зданий и многое другое.

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Росгвардейцы в ходе учений сотрудничали вместе с полицейскими, спасателями и представителями власти.

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