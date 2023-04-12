Общество 12 апреля 2023, 22:23 Росгвардейцы помогли упавшей в обморок орловчанке в Москве Росгвардейцы оказали первую помощь потерявшей сознание на одной из улиц в Москве девушке РИА «Новости»

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Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь внезапно потерявшей сознание и упавшей девушке. Происшествие случилось на одной из улиц ЦАО. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Москве.

Сотрудники ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве заметили девушку, которая внезапно потеряла сознание, упала и ударилась головой. Правоохранители незамедлительно вызвали скорую и еще до приезда медиков оказали пострадавшей доврачебную помощь.

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Как рассказала сама 18-летняя девушка, она приехала в столицу из Орла. Во время прогулки у нее внезапно закружилась голова и подкосились ноги. Раньше, по словам орловчанки, с ней такого не случалось.

Девушку госпитализировали в одну из столичных больниц.

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