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    23 января 2021, 19:32

    Росгвардейцы нашли потерявшуюся на незаконной акции в Москве девочку

    Алена Макаренко

    Сотрудники Росгвардии помогли мужчине найти дочь. Он потерял девочку, когда провожал ее в художественную школу в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
    Росгвардейцы нашли потерявшуюся на незаконной акции в Москве девочку

    В центре столицы 23 января проходит несогласованная акция. В том районе мужчина вел двух детей в художественную школу. По предварительной информации, на Страстном бульваре в плотном потоке людей он не удержал ребенка за руку. Девятилетняя девочка потерялась в районе Пушкинской площади.

    Сотрудники ОМОН главного управления Росгвардии по Москве отыскали потерявшегося ребенка.

    «Гражданин обратился за помощью к сотрудникам ОМОН. Росгвардейцы немедленно приняли меры к поиску ребенка и сделали объявление с приметами по громкоговорителю. Через некоторое время сотрудникам Росгвардии удалось отыскать ребенка», — рассказали в пресс-службе.

    По словам собеседника агентства, девочка была очень напугана. Она не пострадала, ее передали отцу.

    На незаконную акцию на Пушкинскую площадь пришли 19 человек с подтвержденным COVID-19. Они нарушили карантин.

    Незаконные акции прошли в крупных городах страны 23 января. В Москве участники несанкционированного митинга начали мешать движению транспорта и вступили в стычки с силовиками.