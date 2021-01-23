Росгвардейцы нашли потерявшуюся на незаконной акции в Москве девочку

В центре столицы 23 января проходит несогласованная акция. В том районе мужчина вел двух детей в художественную школу. По предварительной информации, на Страстном бульваре в плотном потоке людей он не удержал ребенка за руку. Девятилетняя девочка потерялась в районе Пушкинской площади.

Сотрудники ОМОН главного управления Росгвардии по Москве отыскали потерявшегося ребенка.

«Гражданин обратился за помощью к сотрудникам ОМОН. Росгвардейцы немедленно приняли меры к поиску ребенка и сделали объявление с приметами по громкоговорителю. Через некоторое время сотрудникам Росгвардии удалось отыскать ребенка», — рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, девочка была очень напугана. Она не пострадала, ее передали отцу.

На незаконную акцию на Пушкинскую площадь пришли 19 человек с подтвержденным COVID-19. Они нарушили карантин.

Незаконные акции прошли в крупных городах страны 23 января. В Москве участники несанкционированного митинга начали мешать движению транспорта и вступили в стычки с силовиками.