Общество 26 мая 2023, 21:03 Росгвардейцы из Королева помогли заблудившемуся лосю вернуться в лес Росгвардейцы помогли заблудившемуся лосю вернуться в лес в Подмосковье

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В Королеве сотрудники Росгвардии обнаружили на дороге лося. Патрульные помогли животному вернуться в лес, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Королевского ОВО Главного управления Росгвардии по Подмосковью совершали ночное патрулирование одного из районов города. Экипаж получил сообщение о том, что рядом с автодорогой очевидцы заметили молодого лося. Животное пыталось пересечь проезжую часть, что могло провоцировать аварию.

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Росгвардейцы прибыли на место и действительно обнаружили сохатого. Сотрудники пытались привлечь внимание животного.

«Малыш, туда иди, давай, через дорогу», — сказал патрульный, проконтролировав, как животное пересекает проезжую часть.

В результате росгвардейцы увели лося подальше от оживленной магистрали. Сохатый ушел обратно в лес. Кадры с сохатым на дороге в Королеве разлетелись в Сети.

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