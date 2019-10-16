Росгвардейцев будут проверять на полиграфе
Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда думского комитета Александра Хинштейна, в существующем законодательстве есть пробел в обеспечении собственной безопасности ведомства.
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Именно поэтому сам Хинштейн вместе с главой парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым разработал новый законопроект. Нововведения узаконят меры по собственной безопасности Росгвардии, порядок проверок и предоставления всей необходимой информации.
Руководитель силового ведомства Виктор Золотов будет лично определять порядок, сроки и случаи проведения необходимых внутренних проверок.
Одним из важнейших пунктов законопроекта (всего в документе их 31) является обязательная проверка на полиграфе кандидатов на службу в Росгвардии.
«Отказ от психофизиологического исследования кандидатом на службу или действующим сотрудником будет являться основанием для его непринятия или же, соответственно, немедленного увольнения», — приводит издание слова Хинштейна.