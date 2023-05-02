Общество 02 мая 2023, 16:44 Росгвардеец женился в зоне проведения СВО Боец Росгвардии женился в зоне проведения спецоперации

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Боец Росгвардии, находящийся в зоне проведения спецоперации, сделал предложение своей девушке. Она согласилась выйти за него замуж и преодолела более тысячи километров, чтобы стать женой своего героя, сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардеец предложил руку и сердце по телефону. Другого способа у него не было, ведь он находился в командировке в зоне проведения СВО. Девушка обрадовалась и приняла предложение и отправилась к возлюбленному в ЛНР.

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«Многие спрашивали, страшно ли мне ехать, — страха не было совсем. Я ехала к своему герою. Человеку, который, невзирая на свои желания и заботы, встал на защиту русского народа», — рассказала она.

пресс-служба Росгвардии

В Росгвардии рассказали, что командование помогло организовать встречу молодых людей и провести церемонию бракосочетания. Молодожены рассказали, что познакомились в автосервисе, куда боец приехал для заказа запчастей.

Участник СВО из Химок женился во время отпуска. Власти городского округа помогли отметить личное торжество в намеченный женихом и невестой день.