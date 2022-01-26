Росгвардеец спас ребенка после взрыва и обрушения дома в Люберцах

Старший сержант полиции, росгвардеец Дмитрий Гаврилов спас ребенка после взрыва газа и обрушения дома в Люберцах. Девочка оказалась под завалами, которые без спасателей было не разобрать, и Гаврилов сидел рядом с ней 20 минут до их приезда, успокаивая.

«Услышали громкий хлопок, проснулись, начали смотреть по окнам. Непонятно было, откуда звук вообще. Посмотрели заднее окно, увидели, что дом лежит, я оделся, подбежал к забору, перелез. Увидел здесь ребенок сидит и дочку услышали, что она под крышей находится», — описал случившееся старший сержант.

После увиденного пострадавшие и помощники начали своими силами разбирать крышу, но поняли, что ребенок находится под балкой, и решили не рисковать, а ждать спасателей. До их приезда Гаврилов просто находился рядом с девочкой, не боясь, что обрушение продолжится дальше.

Полицейский рассказал, что о том, что с ним может что-то случиться, он даже не думал. Тогда ему не казалось, что есть какая-то угроза, он осознал это уже потом. В разговоре с «360» Гаврилов поделился, что помогать людям его научил отец — тоже работник МВД.