Росгвардеец спас пенсионерку в Ростовской области

По данным издания, до службы в Росгвардии мужчина окончил медучилище. Полученные знания пригодились ему в критической ситуации. Он оказал первую помощь пенсионерке, у которой замедлился пульс. Если бы не его грамотные действия, она могла бы умереть.

«Я четко знал алгоритм действий медработника в таких случаях. Счет шел на минуты, чтобы помочь ей, нужно было действовать незамедлительно», — признался росгвардеец.