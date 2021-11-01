Росгвардеец «отменил» QR-коды в Татарстане, прикрывшись Конституцией

Посетителя без QR-кода не пустили в ресторан в Нижнекамске. Сотрудница кафе пыталась объяснить, что для гостей без кодов у них еда только на вынос, а потом нажала тревожную кнопку. Однако прибывшие сотрудники Росгвардии неожиданно вступились за посетителя, сообщил сайт KazanFirst.

Росгвардеец решил конфликт в пользу посетителя, отказавшегося предъявить QR-код. Страж порядка рассудил, что власти Татарстана не могут вводить такие ограничения. Силовик сослался на Конституцию, заявив, что ограничивать передвижения человека может только федеральный закон.

«Вы поймите, они имеют право не показывать», — сказал он сотруднице кафе, которая его вызвала.

Женщина еще раз повторила, теперь уже сотруднику Росгвардии, что без QR-кодов они обслуживают только на вынос. Но правоохранители опять настояли, что никаких нарушений, по их мнению, нет.

В Татарстане с 30 октября во всех ресторанах и кафе посетителей обслуживают только по QR-кодам, за исключением еды на вынос и доставки, а также питания на вокзалах и в аэропортах республики. Свободу передвижения никто не ограничивал, но посещение общепита возможно только с QR-кодом.

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