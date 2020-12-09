Росгвардия назвала ответственного за хищения при закупке обмундирования

СМИ сообщили о расследовании хищений в Росгвардии при закупке обмундирования. Сделки курировал бывший заместитель директора ведомства Сергей Милейко. Контракт с ним расторгли еще в прошлом году, после проверки.

«В 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт. А материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Милейко задержали по подозрению в мошенничестве в октябре 2020 года. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что военные следователи СКР начали расследование дела о закупках Росгвардией обмундирования по завышенным ценам.

Сделки с единственным поставщиком контролировал Милейко. По данным издания, ущерб нанесенный генерал-лейтенантом, может превысить 680 миллионов рублей. Всего за три года компания получила 134 контракта на общую сумму 3,6 миллиарда рублей.