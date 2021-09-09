«Росгосстрах» предложил клиентам новые продукты страхования жилья и дополнительные сервисы

В Москве презентовали новые продукты страховой защиты жилья. О них и новом клиентском сервисе рассказал «Росгосстрах». Топ-менеджеры компании выступили перед страховыми агентами — именно они отвечают за финансовую грамотность населения в части страхования рисков в самых отдаленных уголках России. Конференцию приурочили к 100-летию «Росгосстраха».

Член правления ПАО СК «Росгосстрах» Елена Белоусенко отметила, что в год своего столетия старейший российский страховщик увеличит численность агентского корпуса и расширит программы страхования в столице и Подмосковье. Новые продукты защиты жилья и домашнего имущества станут более клиентоориентированными. Они будут включать сервисные услуги, которыми клиент может воспользоваться независимо от наступления страхового случая.

«В год своего столетия мы подготовили новую продуктовую линейку, где мы максимально учли клиентские пожелания, и сейчас наши продукты помимо достаточно широкого объема страховых рисков включают в себя много сервисных составляющих, которыми можно воспользоваться даже в случае, если у клиента не произошло страховое событие», — отметила Елена Белоусенко, член правления ПАО СК «Росгосстрах».

Компания продолжает создавать рабочие места, несмотря на сложные экономические условия. За 2020 год на работу приняли 13 тысяч новых агентов.

В списке нововведений для сотрудников — цифровая полисная платформа «Агентология», при помощи которой агенты могут заключить договор и принять оплату даже в транспорте, «Карты агентских участков» — геосистема, отражающая актуальную ситуацию по страхованию объектов в отдельных населенных пунктах и России в целом.

«Региональная сеть свои планы перевыполняет по итогам семи месяцев, и мы стремимся в сто лет собрать 100 миллиарда рублей объема страховых премий», — рассказал Константин Антонов, руководитель блока регионального бизнеса ПАО СК «Росгосстрах».

Усовершенствовали и процесс выплат по страховым событиям. Так, сроки выплат сократили до пяти-восьми дней после подачи документов. Добиться такого результата помогло введение электронного документооборота. В первом полугодии 2021-го «Росгосстрах» ежедневно выплачивал клиентам более шести миллионов рублей за жилье.