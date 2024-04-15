Общество 15 апреля 2024, 12:00 «Росгосстрах» и банк «Открытие»: 22% россиян мечтают, чтобы их автомобиль мог превращаться в лодку

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Аналитики СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» провели совместное исследование и выяснили, о каких необычных опциях в машинах мечтают российские автомобилисты. Результатом поделилась «Газета.Ru».

Так, 22% респондентов признались, что мечтают о превращении своего автомобиля в лодку, чтобы можно было в любой момент начать перемещаться по воде. Еще 28% опрошенных хотели бы иметь дистанционный запуск двигателя. Около 22% россиян не отказались бы от опции распознавания хозяина.

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Среди других популярных ответов звучали следующие: опция полета, автоматизированный паркинг и система самостоятельной мойки автомобиля.