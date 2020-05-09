Росгидромет рассказал о погоде 9 мая 1945 в Москве

Росгидрометцентр рассказал, при какой погоде москвичи праздновали первый День Победы в 1941 году. 9 мая в столице была переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха не превышала восьми градусов тепла.

Их сообщение процитировал ТАСС.

По данным ФГБУ «Центральное УГМС», в Москве 9 мая 1945 года утром было ясно, днем переменная облачность, к вечеру с 19 до 19:30 наблюдался кратковременный дождь, с 19:00 до 21:00 — дымка, ветер северо-западный Росгидрометцентр.

Организация уточнила, что за этот день на столицу выпало суммарно 1 мм осадков. Максимальная температура воздуха слегка превышала восемь градусов тепла, поднявшись до +8,3 градусов. Атмосферное давление в этот день было чуть ниже нормы — 743,5 миллиметров ртутного столба.

В 2020 году празднование Дня Победы проходит в нетрадиционном формате. Из-за угрозы распространения нового типа коронавирусной инфекции торжественные мероприятия перенесли на неопределенный срок. Однако, несмотря на вынужденные ограничения, в столице состоялся воздушный парад, а на Соборной площади Кремля — парад Президентского полка в День Победы. Его принимал президент России Владимир Путин.