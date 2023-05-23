Общество 23 мая 2023, 15:20 Росфинмониторинг расширил список террористов и экстремистов МКУ внесли в перечень террористов и экстремистов РИА «Новости»

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Международное движение МКУ* («Маньяки. Культ убийств»*) внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

МКУ* известно и под другими наименованиями «Молодежь, которая улыбается»*, «Маньяки. Культ убийц»*.

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В январе 2023 года Верховный суд РФ признал это движение террористической организацией. Известно, что МКУ* создали на Украине. Оно основано на нацистской идеологии. Целью движения является образование «расово чистого государства».

Идеи этого движения продвигали в Сети для формирование культа насилия и стимуляции совершения убийств, что привело к росту напряженности в обществе и атмосферы страха, отметили в суде.

*МКУ — «Маньяки. Культ убийств», «Молодежь, которая улыбается», «Маньяки. Культ убийц» — признано в России террористической организацией.