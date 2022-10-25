«Росэнергоатом» заявил о наличии у Украины потенциала для создания «грязной бомбы» | 360°

25 октября 2022, 16:27
«Росэнергоатом» заявил о наличии у Украины потенциала для создания «грязной бомбы»
Советник «Росэнергоатома» Карчаа назвал «грязную бомбу» не самым сложным изделием
Украина имеет технический потенциал для создания «грязной бомбы». Такое заявление сделал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала.
Он обратил внимание, что «грязная бомба» — это не самое сложное изделие, ее изготовление не требует особых технологий.
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Советник гендиректора подчеркнул, что Украина располагает научно-техническим потенциалом для ее изготовления.
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По мнению главы представительства Луганской Народной Республики в Москве Родиона Мирошника, ближайшие три недели будут представлять особую опасность из-за вероятности ядерной провокации Запада руками украинских властей.
Президент Украины Владимир Зеленский контактировал с британцами по поводу получения технологий производства ядерного оружия. Москва призвала Киев и его западных кураторов прекратить провокации с «грязной бомбой».
Применение Украиной «грязной бомбы» многократно увеличит риск мировой ядерной войны, писало РИА ФАН.
Ядерное оружие
Украина
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