Общество 25 октября 2022, 16:27 «Росэнергоатом» заявил о наличии у Украины потенциала для создания «грязной бомбы» Советник «Росэнергоатома» Карчаа назвал «грязную бомбу» не самым сложным изделием РИА "Новости"

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Украина имеет технический потенциал для создания «грязной бомбы». Такое заявление сделал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала.

Он обратил внимание, что «грязная бомба» — это не самое сложное изделие, ее изготовление не требует особых технологий.

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Советник гендиректора подчеркнул, что Украина располагает научно-техническим потенциалом для ее изготовления.

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По мнению главы представительства Луганской Народной Республики в Москве Родиона Мирошника, ближайшие три недели будут представлять особую опасность из-за вероятности ядерной провокации Запада руками украинских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский контактировал с британцами по поводу получения технологий производства ядерного оружия. Москва призвала Киев и его западных кураторов прекратить провокации с «грязной бомбой».

Применение Украиной «грязной бомбы» многократно увеличит риск мировой ядерной войны, писало РИА ФАН.