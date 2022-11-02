«Росэнергоатом» начал переводить ЗАЭС под свою юрисдикцию | 360°

Общество 02 ноября 2022, 10:11 «Росэнергоатом» начал переводить ЗАЭС под свою юрисдикцию Глава администрации Энергодара Волга: «Росэнергоатом» переводит ЗАЭС под свою юрисдикцию РИА "Новости"

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Концерн «Росэнергоатом» начал переводить Запорожскую АЭС под свою юрисдикцию, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга изданию «Украина.ру». По его информации, зарплаты на ЗАЭС платит уже российская сторона.

«После прихода эксплуатирующей организации из России началась работа по интеграции станции и самого персонала в юрисдикцию концерна „Росэнергоатом“», — констатировал он.

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Волга подчеркнул, что «люди, которые остались», выбрали для себя Россию как место жительства и работы. Российские банки уже начинают зарплатные проекты в Запорожской области. Работают и соцпроекты, в том числе на Запорожской АЭС при поддержке «Росатома».

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«ЗАЭС — это уже неотъемлемая часть России», — считает глава администрации.

В Энергодаре планируется воплощать и новые инициативы, касающиеся образования, инфраструктуры и других сфер.

Запорожская атомная электростанция официально стала российской по распоряжению, опубликованному 8 октября.