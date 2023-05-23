Общество 23 мая 2023, 17:49 Росреестр назвал топ-4 ошибок при использовании дачных участков Росреестр: дачников оштрафуют за нецелевое использование земли и завладение чужим участком Unsplash

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Российские дачники часто используют не по назначению свои участки или незаконно их расширяют. О главных нарушениях, за которые придется заплатить штраф, сообщил «РБК Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

По информации ведомства, на первом месте стоит присвоение земли смежных участков или общего пользования. Чаще всего это происходит из-за неведения, но есть и случаи самовольного захвата. Во втором случае дачнику грозит штраф от пяти до 10 тысяч рублей.

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Следующее грубое нарушение — использование земли не по назначению. Например, дачники вместо строительства дома возводят магазины, организовывают автостоянки и многое другое. За это им грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Еще владельцы участков часто не регистрируют землю в Росреестре и не ставят их на кадастровый учет. Тем самым они уходят от уплаты налогов, но при этом наказывают сами себя, ведь такой участок нельзя продать, подарить или указать в завещании.

Завершает четверку лидеров — отсутствие межевания границ земельных участков. Это нарушение выявляют на моменте продажи. Тогда специалисты по документам определяют не того, кто раньше стал владельцем земли, а кто первый установил границы с соседями. Эта территория и считается правовой.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Чаплин предрек повышение цен на аренду загородных домов этим летом.