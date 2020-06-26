Росавтотранс поздравил ветеранов автомобильных войск

В годы войны перевозка боеприпасов, продуктов, бинтов и лекарств была одним из самых трудных и опасных маневров. Водители отвечали за бесперебойное транспортное обеспечение фронтов и тыла, а затем стояли у истоков послевоенного развития автотранспортной отрасли.

Ветеранов автомобильных войск поздравил Росавтотранс.

«Для нас великая честь, их внукам, поздравлять ветеранов, причастных к этой отрасли! Мы в этой отрасли работаем сейчас и поздравляем транспортников России!» — отметил Вадим Филатов, заместитель директора ФБУ «Росавтотранс».

Сотрудники нескольких транспортных компаний возложили венки и цветы к мемориалу, установленному на территории НИИ Автомобильного транспорта. «Сегодня мы решили провести это мероприятие, собрали ветеранов и вместе с ними отдали память погибшим, возложили цветы у памятника воинам-автомобилистам», — рассказал Алексей Двойных, директор ФБУ «Росавтотранс».

После праздничного просмотра военной хроники ветеранам вручили подарки: продуктовые наборы и уникальные книги о советских машинах Второй мировой — с фотографиями легендарной полуторки, трехтонки, автомобилей ГАЗ-АА и ЗИС-5.