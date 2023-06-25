Общество 25 июня 2023, 01:16 Росавтодор снял ранее введенные ограничения на трассах Росавтодор заявил о снятии всех ограничений на трассах Unsplash

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Все ограничения на трассах, которые ранее ввели в регионах России, сняли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Участки дорог перекрывали в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областях и других регионах. Такие меры принимались в связи с напряженной обстановкой из-за действий ЧВК «Вагнер», сейчас ситуация разрешилась. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в ближайшее время власти снимут режим контртеррористической операции.

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До этого пресс-секретарь президента России сообщал, что уголовное дело в отношении предпринимателя Евгения Пригожина прекратят, и он уедет в Белоруссию.

Власти Липецкой области начали отменять введенные в регионе ограничения и приступили к восстановлению дорожного полотна. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, скоро откроют движение на региональных трассах.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об отводе бойцов в полевые лагеря, это произошло после его переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.