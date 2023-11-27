27 ноября 2023, 14:21
Росавтодор: асфальт можно укладывать при моросящем дожде или слабом морозе
В России дорожным службам нельзя укладывать асфальт на мокрую поверхность. Однако благодаря современным технологиям обеспечить качество покрытия можно и при неблагоприятных погодных условиях, рассказали News.ru в Росавтодоре.
Специалисты отметили, что соответствующие работы допустимы во время моросящего дождя, а также при температуре до -10 градусов. Однако если мороз сопровождается ветром со скоростью более шести метров в секунду, то укладка асфальта запрещена.
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