Общество 02 сентября 2022, 09:11 Поделиться Telegram

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Viber Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 10 сентября Росавиация объявила о продлении ограничения на полеты в 11 аэропортов до 10 сентября РИА «Новости»

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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 10 сентября. Информация об этом появилась на сайте Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября 2022 года, 03:45. <…> Остальные аэропорты работают штатно», — сообщили в ведомстве.

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Запрет ввели в феврале. Он действует на полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты и Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Липецка. В качестве альтернативы авиакомпаниям предложили перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Туристы чаще выбирают туры по России. Опрос показал, что самым популярным городом для гастротуризма стала Казань, на втором месте — Астрахань, на третьем — Сочи.

Ростуризм решил выделить 48 городам 5,3 миллиарда рублей грантовой поддержки на развитие пляжей, туристических маршрутов и инфраструктуры, открытие кемпингов. Кроме того, около 800 проектов малого и среднего бизнеса получит помощь в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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