30 мая 2023, 09:16
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки беспилотников
Росавиация: московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме после атаки БПЛА
Аэропорты Москвы и Подмосковья продолжают работать в штатном режиме после атаки беспилотников на город, обслуживание воздушного движения происходит без каких-либо особенностей. Об этом сообщили в Росавиации.
«По состоянию на 08:00 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно», — процитировал заявление пресс-службы ведомства ТАСС.
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В Домодедово и Жуковском подтвердили, что отправляют и принимают самолеты согласно расписанию. По информации представителей пресс-служб аэродромов, происшествий зафиксировано не было.
Судя по онлай-табло, в работе аэропорта Шереметьево также ничего не изменилось. Самолеты прилетают и садятся без задержек. Внуково тоже работает штатно.
По данным СМИ, в Подмосковье за утро сбили более 10 беспилотных летательных аппаратов. В Москве дроны врезались в многоэтажки на улице Профсоюзной и Ленинском проспекте. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жильцов поврежденных домов до окончания работы экстренных служб. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что система ПВО сбила несколько беспилотников.
Аэропорт Домодедово
Самолеты
Аэропорт Шереметьево
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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