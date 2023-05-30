Общество 30 мая 2023, 09:16 Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки беспилотников Росавиация: московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме после атаки БПЛА Unsplash

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Аэропорты Москвы и Подмосковья продолжают работать в штатном режиме после атаки беспилотников на город, обслуживание воздушного движения происходит без каких-либо особенностей. Об этом сообщили в Росавиации.

«По состоянию на 08:00 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно», — процитировал заявление пресс-службы ведомства ТАСС.

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В Домодедово и Жуковском подтвердили, что отправляют и принимают самолеты согласно расписанию. По информации представителей пресс-служб аэродромов, происшествий зафиксировано не было.

Судя по онлай-табло, в работе аэропорта Шереметьево также ничего не изменилось. Самолеты прилетают и садятся без задержек. Внуково тоже работает штатно.

По данным СМИ, в Подмосковье за утро сбили более 10 беспилотных летательных аппаратов. В Москве дроны врезались в многоэтажки на улице Профсоюзной и Ленинском проспекте. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жильцов поврежденных домов до окончания работы экстренных служб. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что система ПВО сбила несколько беспилотников.