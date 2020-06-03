Росавиация рассказала, кто может вылететь за рубеж

В пресс-службе уточнили, что в связи с распространением коронавирусной инфекции есть временные ограничения на ввоз пассажиров из других стран.

По данным издания, сейчас не выполняются международные авиаперевозки из России. Летают только чартерные (вывозные) рейсы.

«Например, смоделируем ситуацию: утвержден вывозной рейс Нью-Йорк — Москва. Соответственно, „Аэрофлот“ летит из Москвы в Нью-Йорк пустым. Чтобы частично компенсировать свои расходы, компания имеет право открыть продажу билетов на этот рейс и доставить пассажиров в Нью-Йорк», — обратили внимание в Росавиации.

Уточняется, что такие билеты могут купить только те люди, у которых имеются разрешительные выездные документы или гражданство той страны, куда они летят.