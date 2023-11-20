Общество 20 ноября 2023, 11:44 Росавиация предложила авиаперевозчикам запустить рейсы в КНДР Росавиация предложила внедрить регулярные рейсы в Северную Корею РИА «Новости»

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Росавиация предложила российским авиакомпаниям ввести постоянные рейсы в Пхеньян. Регулятор начал обсуждать с коллегами из КНДР вопрос расширения авиасообщения между странами, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к ситуации.

«Предложение поступило в „Аэрофлот“ и „Аврору“, последняя подтвердила теоретическую готовность», — указали в публикации.

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На сегодняшний день единственным вариантом попасть в Пхеньян без спецрейса является перелет на Air Koryo из Владивостока. При этом большая часть туроператоров пока не получила запросы по организации рейсов в КНДР.

Однако на прошлой неделе делегация Росавиации посетила Северную Корею для обсуждения с гражданской авиацией вопроса внедрения регулярных рейсов в Пхеньян. «Аэрофлот» и «Аврору» попросили оценить свою готовность к подобным перевозкам. Речь идет об увеличении рейсов и корректировке соглашений о воздушном сообщении.

Аналитики предположили, что основной поток пассажиров в Северную Корею составят бизнесмены, государственные и общественные деятели, поездки которых носят командировочный и деловой характер. Кроме того, ожидается рост спроса со стороны любителей экзотических путешествий.

Ранее турэксперт Юрий Барзыкин рассказал, как туристы могут попасть в Северную Корею. Специалист заявил, что путешественники должны забыть о синих джинсах, спонтанной фотосъемке и ярком макияже.