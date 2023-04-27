27 апреля 2023, 18:32
Росавиация подтвердила слух о приостановке работы аэропорта Внуково из-за БПЛА
Замглавы Росавиации Ядров: работу аэропорта Внуково приостанавливали из-за БПЛА
Московский аэропорт Внуково приостанавливал работу несколько дней назад из-за «потерявшегося» беспилотного летательного аппарата. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил заместитель главы Росавиации Дмитрий Ядров, его слова привело РИА «Новости».
«Такой случай был у нас недавно, его освещали в прессе хорошо. Тогда запущенный в Марьино беспилотник потерялся и начал летать по всей столице. В связи с этим закрыли Внуково, вводили необходимые ограничения», — сказал Ядров.
Реклама
Представитель ведомства подчеркнул, что владелец БПЛА запустил его без каких-либо уведомлений и разрешений.
«В федеральных правилах у нас на сегодняшний день это разрешено», — заключил он.
В понедельник, 24 апреля, воздушное пространство над аэропортом Внуково временно закрыли из-за появившейся информации о неизвестном беспилотнике. При этом в пресс-службе воздушной гавани эту информацию опровергали, сообщал RT.
Авиация
Аэропорт Внуково
Реклама
Реклама