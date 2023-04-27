Общество 27 апреля 2023, 18:32 Росавиация подтвердила слух о приостановке работы аэропорта Внуково из-за БПЛА Замглавы Росавиации Ядров: работу аэропорта Внуково приостанавливали из-за БПЛА РИА «Новости»

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Московский аэропорт Внуково приостанавливал работу несколько дней назад из-за «потерявшегося» беспилотного летательного аппарата. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил заместитель главы Росавиации Дмитрий Ядров, его слова привело РИА «Новости».

«Такой случай был у нас недавно, его освещали в прессе хорошо. Тогда запущенный в Марьино беспилотник потерялся и начал летать по всей столице. В связи с этим закрыли Внуково, вводили необходимые ограничения», — сказал Ядров.

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Представитель ведомства подчеркнул, что владелец БПЛА запустил его без каких-либо уведомлений и разрешений.

«В федеральных правилах у нас на сегодняшний день это разрешено», — заключил он.

В понедельник, 24 апреля, воздушное пространство над аэропортом Внуково временно закрыли из-за появившейся информации о неизвестном беспилотнике. При этом в пресс-службе воздушной гавани эту информацию опровергали, сообщал RT.