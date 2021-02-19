Росавиация не подтвердила возобновления чартерных полетов на курорты Египта

Росавиация не подтверждает возобновления чартерных полетов в курортные города Египта. Об этом написал ТАСС.

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», — процитировало агентство заявление Росавиации.

Глава Министерства гражданской авиации Египта Ашраф Новейра ранее заявил, что чартеры из России вновь смогут летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в марте. Об этом сообщило агентство Reuters. Министр отметил, что российский перевозчик Nordwind подал заявку на возобновление полетов на эти курорты с 28 марта. Однако в комментарии ТАСС египетское ведомство уточнило, что точных дат пока нет.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года. На этот шаг РФ пошла после того, как в ноябре 2015-го произошел теракт на борту самолета «Когалымавиа». Он вылетал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В нем находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не выжил. В 2018 году полеты в Египет возобновились. Однако разрешение не коснулось чартерных рейсов. Российские авиакомпании до сих пор не летают на египетские курорты.