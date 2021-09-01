Росавиация начала проверку безопасности всех перевозчиков

Росавиации и Ространснадзору было поручено организовать проверки 35 ведущих авиакомпаний России, которые выполняют коммерческие перевозки. Поручение отдал замминистра транспорта Игорь Чалик. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол с совещания по вопросу совершенствования безопасности полетов гражданской авиации в стране.

Проверки перевозчиков уже стартовали. Так, в августе Росавиация проинспектировала около десяти авиакомпаний, в сентябре планируется проведение контрольных мероприятий в более чем 15 авиакомпаний, рассказал изданию источник, близкий к Минтрансу.

Проверки обусловлены катастрофой самолета Ан-26 на Камчатке, произошедшей в начале июля, сказал собеседник издания в одном из перевозчиков. Тогда жертвами происшествия стали 28 человек.

При этом опрошенные авиакомпании рассказали об улучшении уровня безопасности полетов в 2021 году. Усиление контроля, как указывают эксперты, не повысит уровень безопасности полетов. Они предлагают сосредоточиться на превентивных мерах по управлению безопасностью.