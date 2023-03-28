Общество 28 марта 2023, 18:38 Росатом займется реализацией проекта в сфере ветроэнергетики в Ульяновской области

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Госкорпорация «Росатом» заключила договоренности с компанией «Юматекс» и губернатором Ульяновской области Алексеем Русских о реализации проекта в сфере ветроэнергетики. Соглашение подписали 28 марта на 10-м, юбилейном форуме «Композиты без границ».

Гендиректор Росатома отметил, что ветроэнергетика дает мощный импульс для развития смежных отраслей промышленности, в том числе и композитов.

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«Две отраслевые компании АО „Юматекс“ и АО „Новавинд“ договорились оперативно создать необходимые компетенции и поставить первые отечественные композитные лопасти на ветропарки Росатома в кратчайшие сроки», — отметил он.

В общей сложности объем инвестиций в проект по производству композитных лопастей составит свыше двух миллиардов рублей. Всего для работ на производстве привлекут порядка 400 компетентных специалистов.

Ульяновская область, по словам Русских, на протяжении долгого времени нарабатывала компетенции и совершенствовала инфраструктуру.

«Регион открывал новые производства, формировал законодательство для развития композитных материалов и технологий. Мы выделяли это направление инновационной специализации как ключевое для Ульяновской области», — рассказал он.

Форум «Композиты без границ» проходит с 28 по 29 марта на площадке «Экспоцентра». Это ключевое событие для отечественной композитной отрасли.