20 апреля 2023, 09:16
«Росатом» заявил о готовности обсуждать с США сотрудничество в области мирного атома
«Росатом» заявил о готовности обсуждать с США вопрос мирного использования атомной энергии
«Росатом» заявил о готовности обсуждать с американской стороной сотрудничество в области мирного атома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий департамента коммуникаций российской госкорпорации.
В «Росатоме» подчеркнули, что об этих намерениях уже проинформировано Министерство иностранных дел РФ. В госкорпорации добавили, что обсуждение вопросов в области мирного использования атомной энергии может состояться в рамках действующих соглашений между правительством России и США.
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«РФ всегда соблюдала и соблюдает все международные обязательства в области нераспространения и экспортного контроля», — отметили в департаменте.
Ранее Минэнерго США направило в «Росатом» письмо, где сообщается, что на Запорожской АЭС находятся американские технологии. В ведомстве отметили, что со стороны РФ их использование будет незаконным.
Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» назвал это заявление Соединенных Штатов отчаянной попыткой надавить на Россию, чтобы завладеть Запорожской АЭС. Он отметил, что отправкой письма в «Росатом» США фактически признали поражение украинской армии.
США
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