Общество 10 апреля 2023, 14:56 Росатом разработал методику для сокращения цикла разработки нового материала

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Специалисты научного дивизиона госкорпорации «Росатом» создали методику ускоренных испытаний, позволяющую сократить цикл разработки нового материала в три-четыре раза. Это было частью большого федерального проекта по новым материалам и технологиям.

Новая методика уже показала свою эффективность во время разработки твэлов из бескислородного углеволокна на основе карбида кремния, а также в конструкционных топливных материалах для реакторов типа БР, БН, БРЕСТ.

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Кроме того, специалисты Росатома также создали технологию и изготовили опытно-промышленную партию заготовок новой марки стали аустенитного класса с повышенными прочностными свойствами. Ее испытания планируют провести уже в этом году.

Ожидается, что такая сталь станет необходимой и востребованной в процессе создания атомных станций малой мощности. Помимо этого, для первой установки выбрали и обосновали ключевой конструкционный материал, а для второй — выполнили сварное соединение элементов ее корпуса.

Кроме того, сотрудники госкорпорации разработали 3D-принтеры, с помощью которых можно будет создавать изделия их керамических и полимерных материалов. В Росатоме заверили, что такой способ сократит срок изготовления нужных деталей, а также оптимизирует себестоимость производства.