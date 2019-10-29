Росатом рассекретил документы о немецких ученых. Они помогли СССР создать атомную бомбу

Росатом обнародовал ранее засекреченные данные о немецких специалистах, которые занимались разработками атомного оружия в Германии в военные годы, а после окончания войны приехали в СССР и принимали участие в создании первой советской атомной бомбы.

Росатом опубликовал уникальные рассекреченные архивные материалы об истории отечественной отрасли на портале «История Росатома». В специальном разделе «Российской атомной отрасли — 75 лет» выложены факсимиле архивных документов, которые связаны со становлением, а также развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. Многие из выложенных в открытый доступ документов ранее никогда не публиковались.

В их числе — «анкеты специального назначения». Их заполняли ведущие ученые Германии довоенного периода, которые прибыли на работу в СССР и внесли немалый вклад в создание советской атомной промышленности.

75-летие российской атомной отрасли будет отмечаться в августе 2020 года.