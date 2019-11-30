Росатом рассекретил документы о розыгрышах Курчатова

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Росатом рассекретил некоторые архивные документы и опубликовал материалы, посвященные истории отрасли. Это приурочено к 75-летию атомной области, которое сотрудники отметят в феврале. В разделе «Забавные истории» появилось несколько новых заметок.

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В материалах Росатома говорится, что советский физик Курчатов очень любил розыгрыши и подшучивал над коллегами.

Один из описанных случаев рассказывает о «ложных уликах», которые академик подбросил задержавшимся на работе коллегам. В тот день в Академии наук почти до ночи затянулось заседание. Курчатов устал от болтовни единомышленников. Поэтому он вышел и попросил охранника сходить в буфет и набрать побольше пробок от шампанского. Такая просьба удивила мужчину, но он все равно ее выполнил. После этого физик «проскользнул в раздевалку и рассовал пробки по карманам пальто академиков». Тогда он заявил: «Пусть жены заподозрят, чем их мужья по ночам занимаются!».

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Росатом вспомнил еще один забавный случай. Однажды Курчатов попросил новую секретаршу пригласить к нему «Ивана Иваныча и Савку». Сотрудница не знала таких людей в госкорпорации. Она выбежала в коридор, там ей навстречу шел физик Савелий Фейнберг, которого она и попросила о помощи. Оказалось, что «Иван Иванович — это, вероятно, Исай Исидорович Гуревич». Дальше произошел такой разговор: «Вот спасибо! Еще нужен какой-то Савка». — «А какой-то Савка — это, безусловно, я», — развел руками Фейнберг.

Игорь Курчатов родился в 1903 году. Он известен как академик, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий СССР. Курчатов — научный руководитель атомного проекта СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.