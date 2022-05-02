Росатом прокомментировал решение финской Fennovoima разорвать контракт на строительство АЭС

Решение финской компании Fennovoima — заказчика строительства АЭС «Ханхикиви» в Финляндии — расторгнуть контракт с Росатомом «абсолютно непонятно». Об этом представители госкорпорации сообщили РБК.

«Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima», — заметили в Росатоме.

Корпорация оставляет за собой право отстаивать свои интересы «в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством», добавили в RT.

Финская компания заявила о разрыве контракта утром 2 мая. В Fennovoimа решение назвали нелегким, но не посчитали нужным детально обсудить его на уровне акционеров, крупнейший из которых — принадлежащая Росатому RAOS Voima Oy. В сообщении указано, что сотрудничество с проектом ROAS, а также работы по проектированию и лицензированию прекращаются «с немедленным вступлением в силу». В компании посчитали, что спецоперация на Украине спровоцировала нарушение логистических цепочек и «усугубила риски для проекта». Представители компании подчеркнули, что осознают «негативное воздействие» своего шага и попытаются смягчить его.