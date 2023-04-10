Общество 10 апреля 2023, 14:56 Росатом предоставил итоги научно-исследовательских работ по РТТН за 2022 год

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Госкорпорация «Росатом» выполнила ключевые показатели по пяти федеральным проектам комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ» (КП РТТН), которые были запланированы в 2022 году.

В общей сложности Росатом выполнил работы по 54 госконтрактам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму порядка 15 миллиардов рублей. При этом объем финансирования составил 125,2 миллиарда рублей. Из этой суммы порядка 24,5 миллиарда ушло в федеральный бюджет, а на внебюджетные источники — 100,7 миллиарда рублей.

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В данный момент степень готовности объектов капитального строительства составляет 36,5%, добавили в госкорпорации. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, реализация такой программы является важным шагом для дальнейшего технологического развития России. Это также должно помочь стране в создании передовых отечественных наукоемких технологий.

«Благодаря этой программе мы можем создать инфраструктуру и реализовать проекты, которые определят не только будущее атомной энергетики на несколько десятков лет вперед, но и способствовать развитию ядерной медицины, машиностроения, микроэлектроники и других наукоемких отраслей экономики», — заявил он.

Программу «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ» разработала госкорпорация «Росатом» совместно с НИЦ «Курчатовский институт», Российской академией наук, а также Министерством науки и высшего образования РФ. Она заключается в разработке передовых технологий и материалов, образцов новой техники, технического перевооружения, строительстве комплексов и объектов атомной энергетики.