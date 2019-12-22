«Росатом» показал, как транспортируют обедненный уран

Госкорпорация «Росатом» показала властям Санкт-Петербурга, как организован процесс транспортировки обедненного гексафторида урана (ОГФУ) в городском порту. Органы поверили уровень безопасности при транспортировке полезного сырья из Европы.

Об этом сообщил департамент коммуникаций Росатома. Они уточнили, что за процессом транспортировки и разгрузки ОГУФ наблюдали депутаты Законодательного собрания и представители правительства Санкт-Петербурга. Они смотрели, как в Большом порту города проводится входной контроль груза, а также смогли лично измерить радиационный фон при помощи дозиметров. Они самостоятельно выяснили, что его уровень не «превышает допустимых пределов и не несет опасность окружающей среде и населению».

Представители делегации убедились в безопасности и соблюдении всех требований транспортировки данных материалов Департамент коммуникаций Росатома.

Депутат Законодательного собрания Роман Коваль поблагодарил «Росатом» за открытое сотрудничество с властями. Он отметил, что теперь его коллеги уверены в соблюдении организацией всех правил безопасности, которые необходимо соблюдать при транспортировании радиоактивных материалов.

Ранее стало известно, что из Европы в Россию будут ввозить ОГФУ, который является стратегически важное сырье для атомной энергетики.