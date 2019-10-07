«Росатом» поделился планами по развитию Севморпути до 2035 года

По словам Кулинко, «Росатом» намерен до 2035 года ввести в строй восемь новых атомных ледоколов и построить 16 аварийно-спасательных судов. Также в планах корпорации создание спутниковой группировки и развитие инфраструктуры морских портов. В частности, речь идет об обустройстве бухты угольного терминала «Чайка» на Таймыре и бухты Север в восточной части Енисейского залива.

По данным издания, общий бюджет федерального проекта «Северный морской путь» составляет 707 337,35 миллиона рублей. Работа ведется совместно с Росгидрометом и Роскосмосом.