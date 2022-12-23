Общество 23 декабря 2022, 15:04 Росатом передал аппараты генерации монооксида азота Центральному военному клиническому госпиталю им. А. А. Вишневского

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23 декабря 2022 года состоялась безвозмездная передача Росатомом в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского» десяти аппаратов генерации монооксида азота «Тианокс» производства Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики (г. Саров) для оказания медицинской помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Уникальность аппарата «Тианокс» состоит в том, что синтез ингаляционного монооксидного азота (NO) осуществляется непосредственно во время проведения терапии — в газовом разряде при комнатной температуре, используя для этого воздух помещения, где установлен прибор. Это позволяет отказаться от баллонов и значительно повысить доступность NO-терапии. Кроме того, гарантирована чистота продукта, который воздействует непосредственно на больного, причем этот показатель контролируется в момент продуцирования газа. Аналогов данного медицинского оборудования не существует в мире.

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В 2022 году «Тианокс» включен в стандарт оснащения неонатологических центров и уже используется в российских медучреждениях. Прибор используется в кардиохирургии, реанимации, неонаталогии, пульмонологии, гинекологии и реабилитации.

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В 2022 году РФЯЦ-ВНИИЭФ уже поставил в медицинские учреждения России 200 аппаратов, в том числе в Медицинский центр им. В. А. Алмазова, Медицинский центр им. А. Н. Бакулева, Перинатальный центр им. В. И. Кулакова, Нижегородскую специализированную кардиохирургическую больницу, Томский НИИ кардиологии, Военный госпиталь им. Н. Н. Бурдеко, Военный госпиталь им. А. А. Вишневского, НИИ им. Н. В. Склифосовского и многие другие. Аппарат зарекомендовал себя как уникальное оборудование, позволяющее спасти жизни людей в наиболее тяжелых случаях. По расчетным оценкам, широкое использование таких аппаратов позволит сократить количество смертей на 100-150 тысяч в год и приведет к увеличению средней продолжительности жизни в России на 2,5 года.

Передача 10 единиц аппаратов «Тианокс» для отделений реанимации и интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского» закроет расчетную потребность медицинского учреждения в этом оборудовании.

Директор научно-производственного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН Виктор Селемир отметил, что особо актуально применение «Тианокса» для лечения COVID-19 как в активной фазе протекания болезни, так и в комплексной терапии пациентов с постковидным синдромом.

Ученый-атомщик также подчеркнул, что до конца следующего года РФЯЦ-ВНИИЭФ сможет выйти на объем производства около 2500 аппаратов в год.

«При этом надо учитывать, какое количество этой техники будут готовы внедрять у себя российские клиники. Насколько врачи будут готовы, настолько мы и обеспечим потребности нашей медицины. С целью расширения применения уникального аппарата „Росатом“ поддержал создание на базе Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге центра по соответствующей подготовке клиницистов», — отметил Селемир.