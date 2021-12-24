Росатом хочет собирать отработанные батарейки в отделениях «Почты России». Об этом сообщил «Коммерсант».

Помогать Росатому в сборе будет входящий в его структуру ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Стороны обсудили техническую возможность сбора материала в почтовых отделениях.

По данным источника газеты, контейнеры для сбора батареек могут пропасть по этой причине из магазинов. Отмечается, что запуск программы сбора может состояться с 1 марта 2022 года, когда вступит в силу закон «Об отходах производства и потребления».

В соответствии с ним ФЭО останется единственной организацией, имеющей право утилизировать токсичные отходы, включая батарейки.

Потенциальный объем рынка оценивается в 900 миллионов рублей в год.

ФЭО на совещании в Минприроды предложил отнять у импортеров право сбора батареек. Газета отметила, что в повестке был вопрос об обязательстве магазинов получать паспорт опасности для контейнеров, хранящих батарейки.

Идея Росатома состоит в том, чтобы компании, импортирующие батарейки, подписывали прямое соглашение с ФЭО на сбор, транспортировку и утилизацию отходов.