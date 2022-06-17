Росатом и МСП Банк договорились на ПМЭФ о партнерстве

Дочерняя организация корпорации МСП и Росатом заключили на XXV Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах присутствия госкорпорации.

Подписали документ о сотрудничестве председатель правления МСП Банка Петр Засельский и заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «Росатом» Илья Ребров.

Поддержка предпринимателей МСП Банком в городах присутствия организаций Росатома будет осуществляться в том числе за счет банковских продуктов — с целью эффективной реализации инвестиционных, инновационных, высокотехнологичных и других бизнес-проектов.

Стороны планируют оказывать необходимую информационную и консультационную помощь, а также разрабатывать и продвигать федеральные и региональные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для информирования и популяризации программ МСП будут проводиться совместные с Росатомом обучающие и образовательные мероприятия.

«Вместе мы создадим комфортные условия для наших субъектов, реализующих проекты в закрытых административно-территориальных образованиях, моногородах, городах при АЭС и не только. Создание кооперации важно для развития бизнес-инициатив и привлечения предпринимателей, расширения границ под новые проекты и развитие промышленных площадок, создания новых рабочих мест и современной комфортной городской среды», — прокомментировал Петр Засельский.

«Росатом активно развивает экономические возможности городов присутствия атомной отрасли. Сотрудничество с МСП Банком позволит предпринимателям наших городов создавать новые бизнесы, увеличивать налоговую базу городов, создавать рабочие места и улучшать городскую инфраструктуру», — заявил Илья Ребров.