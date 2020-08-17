«Ромир» заявил о рекорде личной инфляции россиян

По расчетам «Ромира», цены в России в июле выросли на 1,36%, тогда как Росстат сообщал о 0,35%.

«В июле 2020 разница в динамике индекса дефлятора „Ромира“ и инфляции Росстата принимает рекордное значение. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции», — цитирует издание отчет холдинга.

В России выросли цены на коммуналку, на товары и услуги и на бензин.

Ранее Росстат сообщил о том, что доходы россиян во втором квартале 2020 года сократились на 8% в годовом выражении. Именно на это время пришлась пандемия коронавируса, когда страна жила в режиме жестких ограничений. Это было рекордное падение доходов с 1999 года. С июля началась дефляция.