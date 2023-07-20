Общество 20 июля 2023, 22:55 «Ромир»: почти половина россиян дружат с соседями

Читать 360tv в

Чуть меньше половины россиян — 46% — рассказали, что поддерживают приятельские или даже дружеские отношения с соседями. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование центра «Ромир».

Больше всего славятся добрососедскими отношениями юг России, Северо-Кавказский федеральный округ, Сибирь и Дальний Восток.

Реклама

При этом женщины, как правило, более общительны, чем мужчины. Кроме того, самыми дружелюбными соседями оказались жильцы старшего поколения — от 60 лет.

Авторы: