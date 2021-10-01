Романовы возложили свадебный букет на могилы царской династии

Потомок императорской семьи Георгий Романов и его супруга Ребекка Беттарини возложили свадебный букет на усыпальницы царской династии в Петропавловской крепости. Туда они прибыли 1 октября после венчания в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, сообщило издание «Фонтанка.ру».

После церемонии венчания, которую посетили сотни жителей Петербурга, чета Романовых отправилась в Петропавловскую крепость. Вопреки ожиданиям горожан, Ребекка Беттарини не стала следовать традиции и бросать свадебный букет в толпу, а забрала его с собой.

Свадебный букет пара возложила на могилы Александра II, Петра I и великого князя Владимира Кирилловича. На опубликованной изданием видеозаписи видно, как Георгий Романов также возложил и другие цветы на могилы предков, перекрестился и припал к кресту.

Днем 1 октября потомок царской семьи обвенчался с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Эта стало первой церемонией венчания Романовых за последние 120 лет.

На время проведения венчания музей в соборе закрыли.