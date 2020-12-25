Романа Широкова приговорили к 100 часам общественных работ за избиение судьи

Футболист Роман Широков избил арбитра Никиту Данчикова во время игры на турнире «Российская медиалига». За нападение суд приговорил экс-спортсмена к 100 часам общественных работ.

«Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Гражданский [иск] удовлетворен частично, взыскать с Широкова в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей», — сообщили «360» в суде.

Во время заседания суда прокурор попросил для Широкова один год и 10 месяцев ограничения свободы. Это наказание предусматривает запрет на выход из дома в определенные часы. Еще Широков не сможет выехать из города без уведомления и ходить на массовые мероприятия. Осужденный должен постоянно отмечаться в инспекции.

Кроме того, прокурор попросил частично удовлетворить гражданский иск Данчикова на 150 тысяч рублей. Эту сумму Широков должен выплатить в качестве моральной компенсации. При этом сам арбитр изначально говорил о 500 тысячах рублей. Также во время заседания выяснилось, что Широков устроился работать заместителем главы юридической фирмы. На новом месте работы его охарактеризовали как рассудительного, неконфликтного и коммуникабельного человека.

Широков избил Данчикова 10 августа, напомнила «Газета.ru». Спортсмен напал на арбитра во время любительского матча в рамках турнира «Российская медиалига». На поле играли команды телеканала «Матч ТВ» и «Ничего Обычного».